Meine Corona-Impfung und ihre Folgen

Shawn Stelton, bis Anfang dieses Jahres eine kerngesunde Frau, wurde im Januar 2021 mit dem COVID-Impfstoff Moderna in den Vereinigten Staaten von Amerika geimpft und erlebte in den darauf folgenden Tagen massive, unkontrollierbare Auswirkungen am eigenen Leib, die seitdem irreparabel sind. Ihre persönliche Berichterstattung ist schockierend und alarmierend zugleich. Sehen Sie selbst... - und warnen Sie Ihre Bekannten, Freunde und Verwandten.

Zuerst möchte ich mich vorstellen: Ich heiße Shawn Stelton, und ich bin ganz real und unglücklicherweise ist dies auch sehr real. Ich wusste nicht was ich sonst machen sollte, außer (auf Facebook) live vor die Kamera zu treten, um allen Menschen zu zeigen, was mein Körper gerade durchmacht – jede Stunde, die ich wach bin, den ganzen Tag.

Zuerst möchte ich jedem, der dies sieht, dafür danken und auch meiner Familie und Freunden, die sich mir zugewandt haben und beten – das ist das Einzige was noch was bringt, denke ich. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV