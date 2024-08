Demo Berlin - Ein lebendiges Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs geht hinaus in alle Welt

Mit der Demo für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit am 3. August 2024 in Berlin setzt Deutschland ein klares Zeichen, dass man die allgegenwärtige Gängelung und Lüge durch Politik und Leitmedien nicht einfach hinnehmen muss.

[Moderator:]

Wir sind heute hier, am 3. August 2024, in der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes. Im Hintergrund sieht man den Aufzug des großes Demonstrationsumzuges, zu dem Querdenken-711 eingeladen hat. Es gibt viele Gründe, entschieden auf die Straße zu gehen: Frieden in Europa, die herbeigeredete Klimakrise, der Niedergang des Geldsystems, die digitale Überwachung und nicht zuletzt die offengelegten Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Denn diese belegen klar, dass es für die verordneten Corona-Maßnahmen gar keine Evidenz, sprich medizinische Grundlage, gab. Die verordneten massiven Einschränkungen und Verbote waren reine politisch angeordnete Willkürmaßnahmen, Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen, die geradezu nach einer Aufarbeitung schreien.



Nebst kompetenten Rednern zu aktuellen Themen gibt es einen Lkw-Konvoi, das meint einen Themenumzug besonderer Art. Zeiten zur entspannten Begegnung mit Gleichgesinnten bietet das anschließende Protest-Camp für den Frieden.



[Michael Ballweg:]

„Ja, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und sie kommt immer ans Licht, egal, wie tief sie verborgen ist, oder wie fest sie unter den Lügen begraben ist. Ihre Strahlen werden durch die Dunkelheit dringen und die Welt erhellen.“

[Gabriele Gysi:]

„Beim Kampf um das Geld wird heute aus Davos für die Mehrheit der Menschheit Besitzlosigkeit gepredigt.

Warum werden bei Klimaproblemen alle durch das Militär verursachten Belastungen nicht bewertet?

Wer das Leben liebt kann dem nicht zustimmen. Die Waffen nieder. Überall.“

[Ralf Ludwig:]

„Es sind doch ein paar mehr Menschen gekommen, als die Polizei gerechnet hat.“

[Song:]

„Wir, von Liedern inspiriert, wir bleiben hier, wir bleiben, wir, egal, was auch passiert, wir bleiben hier, wir bleiben wir.“

[Michael Ballweg:]

„Und seid euch deshalb bewusst, euer Smartphone ist eine mobile Wanze und die Stasi hätte ihre große Freude daran gehabt, dass jeder seine Wanze immer dabei hat und die Daten auch noch freiwillig abliefert.“

[Ralf Boes:]

„Statt eines Great Reset von oben steht jetzt ein Great Reset von unten an.“

[Kilez More:]

„Wir können uns alle die Hände reichen, wir setzen ein Zeichen.“

[Demobesucher:]



[Moderator:]

Mit dieser Demo für Frieden, Freiheit und Wahrheit setzt Deutschland ein klares Zeichen für die Welt, dass man die allgegenwärtige Gängelung und Lüge durch Politik und Leitmedien nicht einfach hinnehmen muss. Diese Demo ist ein lebendiges Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs.



Quelle: Kla.TV