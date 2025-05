Gemeinsam Kriegspropaganda durchbrechen!

Von Politik und den öffentlichen Medien wird der Ruf immer lauter: „Deutschland muss kriegstüchtig werden!“ Muss es das? Am historischen „ Elbe Day“ in Torgau widerlegten zahlreiche prominente Redner das alternativlos scheinende „Kriegsnarrativ“. Sie zeigen Ansätze, wie Deutschland friedenstüchtig werden kann! Immer mehr Menschen wehren sich gegen die Kriegspropaganda. Durch Offenlegung der verborgenen Kriegstreiber wird der Weg frei für einen echten Frieden. Sehen Sie dazu eine Analyse von Ernst Wolf.

Am Freitag, den 25. April 2025 trafen sich zahlreiche Politiker unter großer medialer Aufmerksamkeit in Torgau. Sie gedachten von offizieller Seite der Begegnung amerikanischer und sowjetischer Truppen 1945 an der Elbe. Soldaten beider Kriegsparteien reichten sich dort 1945 die Hände. Ein Ende des Krieges stand kurz bevor. Heute ist der „Handschlag von Torgau“ ein Symbol der Hoffnung auf Frieden.



Das Medienecho zum 80. Jubiläum anlässlich des Elbe Days war groß...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV