AUF1 und Kla.TV – "Kooperation ist der Schlüssel" - Interview mit Stefan Magnet und Elsa Mittmannsgruber

In diesem lebhaften Spontaninterview am Rande des Alternativ-WEF geben AUF1-Chef Stefan Magnet und die Moderatorin Elsa Mittmannsgruber ihren Eindruck vom Großevent in Prag wieder. Stefan Magnet verrät, warum es so wichtig ist, dass freie Medien wie AUF1 und Kla.TV zusammenarbeiten und warum die „Offline-Vernetzung“ der gesamten Aufklärungsszene heute wichtiger ist denn je.

[Kla.TV:] Ich habe die Ehre, mit Stefan Magnet zu sprechen, dem Organisator und Durchführer, dem Leiter der gesamten Veranstaltung, dem Chef von AUF1. Stefan, wie geht es dir jetzt nach diesem glorreichen Tag, eben auch gestern? Da ist auch einiges gelaufen, du warst sehr viel gefragt. Es war unfassbar viel Organisation, das sieht man, auch wenn man so was noch nie durchgeführt hat. Wie geht es dir? Hat es deine Erwartungen erfüllt? Hattest du eine Konferenz, die du wirklich vom inneren Auge so gesehen hast?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV