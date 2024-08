Straßenumfrage: Krasse Ungerechtigkeit bei GEZ-Sendern

Deutschland leistet sich das teuerste öffentliche Rundfunksystem weltweit. Aber wo genau die Zwangsgebühren hingehen, wissen die wenigsten, zum Beispiel in astronomisch hohe Renten oder in die Millionen-Honorare der Moderatoren. Wir haben Bürger in Bonn mit den konkreten Zahlen konfrontiert. Machen Sie sich selbst ein Bild von der Stimmungslage und erfahren Sie auch, warum immer mehr Bürger mit den Sendern unzufrieden sind.

Es brodelt gewaltig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Erst im Frühjahr 2024 beklagten über 100 Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio in einem Manifest, dass es dort praktisch keine Meinungsfreiheit gibt und jede konträre Meinung abgewürgt wird. Ein Skandal! Aber auch immer mehr Bürger sind unzufrieden, und in Umfragewerten werden die Öffentlich-Rechtlichen zunehmend abgestraft. Wen wundert es, wenn diese von Zwangsgebühren finanzierten Sender in jeder Krise eine gleichgeschaltete Meinung vertreten, das Volk einseitig belehren und Gegenstimmen ersticken oder Andersdenkende diffamieren? ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV