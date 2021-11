SchrangTV: Geheime Zusammenhänge, die jeder kennen sollte!

Die Staatsmedien haben mittlerweile alles unternommen, um die Gefühle der Wiedervereinigung vom 09.November 1989 bestmöglich zu eliminieren. In einer Zeit, die nur noch Gender, Klimakrise & Globalisierung kennt, gerät dieser wichtige Tag in Vergessenheit. Dies schreibt der renommierte Youtuber Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter schreibt Heiko Schrang auf SchrangTV: "Was tatsächlich im Hintergrund ablief, darum geht es in der neuen Sendung von SchrangTV. Alle weiteren Details findet ihr in dem Bestseller „Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen“.

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: SchrangTV