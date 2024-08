Olympia-Skandal – Krissy Rieger: Wir alle sind nun gefragt!

Empörung und hitzige Kontroversen direkt nach der Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Paris am 26. Juli 2024: Was viele Zuschauer sehr deutlich als äußerst grenzüberschreitend und als Verhöhnung der christlichen Religion wahrgenommen haben, ist den Mainstream-Medien keine Bemerkung wert. Sie vermittelten ein durchweg positives Bild dieser makabren Inszenierungen. Mehr noch, alle empörten Stimmen und Kommentare sind für sie nur Randgruppen-Erscheinungen von Ewig-Gestrigen. Die bekannte Aufklärerin Krissy Rieger ruft daher dazu auf, diesen Verrat an den grundsätzlichen Werten von Europa und Olympia nicht hinzunehmen und dagegen aufzustehen. Es geht uns alle an!

Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele hatte es wirklich in sich. Und ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch schockiert. Hallo meine Lieben, ihr kennt mich, ich kann das nicht einfach so stehen lassen, und vor allem die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen. Auch wenn einige lieber ihren Mund halten würden und sagen, komm, lass das einfach mal vorüber gehen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV