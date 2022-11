Nachrichten AUF1 vom 3. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Polittheater im Nationalrat – Systemparteien bilden weiterhin einen Block

+ Christian Beer im AUF1-Interview: „Neutralität ist Erbe, dem wir verpflichtet sind!“

+ Deutschland: Schwindel mit Migrantenzahlen und neue Routen für illegale Einwanderung

+ „Corona-Fakten“: Erhöhtes Gesundheitsrisiko durch Covid-Impfung längst bewiesen

+ Ukraine-Krieg: Putin-Vasall Kadyrow ruft zum Dschihad gegen Europa auf

+ Dr. Dieter Rautnig im AUF1-Gespräch: „Wer falsche Impfpässe vernichtet, begeht tätige Reue“

+ Wirtschaft: Steigende Zinsen verschärfen die Schuldenkrise wieder dramatisch

+ Die gute Nachricht: Babynashorn-Geburt in Ruanda

Kurzmeldungen:

+ Transvestiten-Express: Deutsche Bahn im Globohomo-Wahn

+ Uniper mit Riesenverlust: Staat kauft Pleitekonzern

+ Wegen Klimaschwindel: Aus für Öl- und Gasheizungen in Österreich

+ Anspruchsdenken: Ukrainer sollen in Europa „überwintern“

+ Staatlicher Mord: „Sterbehilfe“ für Minderjährige in Kanada

Quelle: AUF1