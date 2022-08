Testzentren - die Goldgrube der Krisenprofiteure

Wussten Sie, wie einfach es ist, ein Corona-Testzentrum zu eröffnen? In der kriminellen Welt hat es sich blitzschnell herumgesprochen, wie leicht und schnell aus der Pandemie Profit zu schlagen ist. Steuergelder, die für die Corona-Testungen von der Regierung investiert wurden, konnten spielend einfach abgezockt werden, da es kaum behördliche Kontrollen gab. Deutschland hat einen milliardenschweren Schaden erlitten - das belegen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Berlin. Wer haftet dafür?

Durch intensive Ermittlungsarbeiten hat das Landeskriminalamt Berlin, kurz LKA, einen milliardenschweren Betrug mit Corona-Testzentren ans Licht gebracht. Spiegel TV hat die Ermittlungen seit Sommer 2021 begleitet und zeigt auf, was abgelaufen ist: Deutschlandweit sind nicht nur zu viele Tests und Test-Kits abgerechnet worden, sondern auch ganze Personengruppen, die nie in einem Testzentrum gewesen sind, und selbst bereits verstorbene Personen. Geld floss in Testzentren, die es nie gegeben hat.



Allein in Berlin sind aus Steuergeldern bis Ende 2021 400 Millionen Euro an Teststellenbetreiber ausbezahlt worden. Bundesweit liegt der Schaden nach Schätzungen bei etwa 1,5 Milliarden Euro. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV