Nachrichten AUF1 vom 15. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Tina Gloria Wenko.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Diskussion um Corona-Quarantäne stellt Pandemie-Inszenierung in Frage + Edwin Wagensveld: „In den Niederlanden braut sich seit langem etwas zusammen“ + Italien: Gerät der nächste globalistische Regierungschef ins Wanken? + Richard Koller: „Die Schweizer Neutralität zu verletzten war ein Verbrechen“ + Klima-Schwindel: Neusiedlersee trocknet nicht wegen angeblicher Erderwärmung aus + Wirtschaft: Gewinne der Banken brechen ein – hat der Finanz-Tsunami begonnen? + Deutschland: Bundesfamilienministerium finanziert Zensur-Projekt gegen Alternativmedien + Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl - Segelboot auf dem Ammersee + Gegen das Sommerloch: Spannendes AUF1 Sommer-Programm startet morgen

Kurzmeldungen:



+ Gesinnungsterror: Trans-Lobby will Wissenschaftlerin von Uni vertreiben + Abgesandelt: 178.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Unterkunf + Armut weitet sich aus: Zahl der Tafel-Kunden steigt rapide an + Politische Justiz? Anklage wegen fahrlässiger Tötung wegen Covid-Infektion + Atmen verboten: Klima-Irrsinn bei Niederösterreichischer Energieversorgung

Quelle: AUF1