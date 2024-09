Interview mit Marty McKay – Das verlogene Musikbusiness

Wenn man etwas nicht mehr sagen darf, darf man es auch irgendwann nicht einmal mehr denken! Wir dürfen unsere Meinung frei äußern, solange wir aufpassen, was wir sagen! „Total Control“ ist das neue Normal – wenn wir das zulassen! Heute müssen wir stärker denn je sein, um eigenständig zu denken. Die Informationsflut begräbt bei vielen Menschen alles, was sie als Individuen ausmacht – sie werden quasi abgeschaltet. Je mehr die Volksverdummung um sich greift, desto mehr braucht es Akteure, die den Finger in die Wunde legen.

Marty McKay lebt in Zürich und ist Sänger, Orchestrator, Autor und Konzeptkünstler. In seiner Arbeit setzt er sich intensiv mit persönlicher Psychologie, kritischem Denken und gesellschaftskritischen Paradigmen auseinander. Sein Song “TOTAL CONTROL“ https://www.youtube.com/watch?v=mibB2rdnV4k bringt unsere aktuelle Zeit gnadenlos auf den Punkt. Damit wir nicht in einer Welt aufwachen, die dem Individuum jede freie Meinungsäußerung per digitaler Überwachung untersagt, braucht es Künstler wie MartyMcKay, die sich trotz Repressalien nicht den Mund verbieten lassen. Quelle: apolut