Whistleblower im Härtetest: Mobilfunk-Insider packt aus

Die Welt befindet sich in einem massiven Informations-Krieg. Weil nicht genügend Klarheit geschaffen wird, steht die Weltgemeinschaft am Abgrund einer totalen Internet-Zensur. Doch eine Sorte Mensch kann diesen Trend ändern – der Whistleblower! Hier packt ein solcher, als reuiger Insider der Mobilfunk-Industrie, aus. Eben noch beteiligt an einer Verschwörung, beginnt er, sie hier betroffen aufzudecken.

Die Welt befindet sich in einem massiven Informations-Krieg. Zehntausende Videos mit hochwertigen Aufklärungs-Inhalten werden laufend aus dem Internet verbannt, also gelöscht. Haupt-Vorwand der neuartigen Cyber-Inquisitoren: angebliche Fake-News, gefährliche Verschwörungstheorien, vor denen man die Welt schützen muss …

Weil nicht genügend Klarheit geschaffen wird, steht die Weltgemeinschaft am Abgrund der totalen Internet-Zensur. Doch eine Sorte Mensch könnte dies verhindern – der Whistleblower! Ein Whistleblower ist ein Insider, der auspackt. Ein reuiger Mensch, der z.B. selber an einer realen Verschwörung beteiligt war, sich dann aber verantwortungsbewusst davon abwendet und bahnbrechende Informationen und Beweise dieser Verschwörung an die Öffentlichkeit bringt. Dass dies natürlich lebensgefährlich werden kann, liegt auf der Hand. Das ist auch der Grund, warum die meisten schweigen, auch wenn sie längst Reue über ihre Mittäterschaft empfinden. Jeder redende Whistleblower stellt sich daher einem Härtetest. Für die gebeutelte Weltgemeinschaft kann er über Nacht zum Helden werden – oder er bleibt Verräter....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV