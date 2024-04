Ukraine – Testgelände für Überwachungs-App durch internationale Organisationen (Tom-Oliver Regenauer im Interview mit Milena Preradovic)

Der Buchautor und Journalist Tom-Oliver Regenauer berichtet, was im Hintergrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine passiert: „Die gesamte Technologie im Land wird gemanagt von Apple, Microsoft, Amazon. Und die Regierung macht im Prinzip nichts mehr anderes als Krieg führen. Was man dort sieht, ist die Vierte Industrielle Revolution, wie sie später für den Rollout in Europa gedacht ist.“

„[…] Die gesamte Technologie im Land wird gemanagt von Apple, Microsoft, Amazon. Und die Regierung macht im Prinzip nichts mehr anderes als Krieg führen. Was man dort im Prinzip sieht, ist die Vierte Industrielle Revolution, wie sie später für den Rollout in Europa gedacht ist.“

„Also diese App ist verheerend, weil sie im Prinzip das macht, was man in China schon hat: Technokratie ausrollen. Und zwar eine sehr restriktive Technokratie. Gemanagt von den Big Tech, von den üblichen Big Tech-Verdächtigen aus dem Silicon Valley.“ Die unabhängige Journalistin Milena Preradovic spricht im Interview mit Tom-Oliver Regenauer über sein Buch „TRUMAN SHOW: Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus II“.

Tom-Oliver Regenauer ist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager. Im Folgenden sehen Sie einen Auszug aus diesem Gespräch, worin er über das aktuelle Geschehen in der Ukraine berichtet. Er zeigt auf, was im Hintergrund des Kriegsgeschehens passiert...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV