MARKmobil Aktuell: Sieg ohne Feier

Donald Trump hat die US-Präsidentenwahl gewonnen - sagt er. Die Wahlergebnisse sagen aber im Moment noch etwas Anderes. Und auch Hinweise auf Wahlbetrug gibt es. Rund um die Wahl in Amerika ist ein großes Durcheinander ausgebrochen. Jetzt soll das oberste Gericht eingeschaltet werden, um dem Treiben ein Ende zu setzen. "Für mich ist das ein sehr trauriger Moment", meint Trump.

Reporter Mark Hegewald, der wie Trump schon auf eine Siegesfeier vorbereitet war, zeigt hier die Ansprache des US-Präsidenten aus der Wahlnacht von heute früh in voller Länge und in deutscher Übersetzung. Auch Vizepräsident Mike Pence kommt zu Wort. Und der ruft ganz zum Schluß: "We will make America great again, again".





Quelle: MARKmobil