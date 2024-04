Alles hat ein Ende: Freddy die Letzte!

Es ist erst vorbei, wenn die dicke Dame singt. Naja, in diesem Fall ist es unser…. stattlicher Freddy. Dies wird die letzte Sendung unseres COMPACT-Satirikers, zumindest in diesem Format. Neben einem aktuellen Rundumschlag über Chinaspionage und Reparaturgarantie findet Meister Freddy noch ein paar liebe Worte an sein Team und besonders an Sie, liebes Publikum! Viel Spaß und auf bald!

