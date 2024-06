Messer-Attacke: Dieser Mann war Retter in der Not!

Das ist Zivilcourage! Als in Hamburg zwei Messer-Migranten in der S-Bahn randalierten, war es kein linksgrüner Gutmensch, der einschritt und das Schlimmste verhinderte, sondern ein mutiger Patriot mit dem Herz am rechten Fleck. Für COMPACT-TV berichtet er exklusiv, was geschehen ist.

Schützen Sie sich selbst! In seinem Ratgeber „Freie Waffen für den Eigenschutz“ zeigt Ihnen Selbstverteidigungsexperte Lars Konarek, wie Sie sich ganz legal gegen Angreifer zur Wehr setzen können. Gerade in heutigen Zeiten unverzichtbar.



Quelle: COMPACT-TV