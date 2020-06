Heiko Schrang: Hurra – Corona Maßnahmen aufgehoben?!

Die Corona Zwangsmaßnahmen wurden am letzten Wochenende der Lächerlichkeit preisgegeben. Wo noch vor einer Woche unzählige friedliche Demonstranten gewaltsam verhaftet wurden, konnten dieses Wochenende ungehindert 20 000 Menschen in Berlin schalten und walten wie sie wollten.

Die noch immer bestehenden massiven Einschränkungen spielten hierbei keine Rolle, da es anscheinend für einen gesellschaftskonformen Zweck war.



Was genau ablief und was dies für jeden Einzelnen bedeutet, darum geht es in der neuen Sendung von SchrangTV.







Quelle: SchrangTV