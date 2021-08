Neue Technologien: Schwingungen harmonisieren

Norbert Heuser unterhält sich mit Jo Conrad über neue Technologien zur Harmonisierung von elektromagnetischen Schwingungen. Im folgenden Artikel geht die Journalistin Niki Vogt näher auf die Thematik ein.

"Vor 13 Jahren begann IPC eine neue die Entwicklung mit dem Namen Euphoria Technology™ auf der Basis der Quantenphysik, um die Phase der natürlichen Partikelvibrationen extrem kleiner Partikel neu auszurichten und zu steuern. Die erste Anwendung war auf dem Gebiet der Medizin, um die Auflösung des Ultraschall-Scan-Anwendung zu verbessern. Seitdem wurde diese Technologie von IPC neu umgesetzt, um diese einzigartigen Eigenschaften der Gesellschaft zum bestmöglichen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Sie ist äußerst effektiv und ein komplett neuer Denkansatz, für den es keinen Vergleich gibt.

Es steht in der Tat ein natürliches Phänomen dahinter. Es gibt sehr wenige und kleine Orte auf dem Planeten verstreut, an denen ein PVA-Feld von Natur aus existiert, dort gedeihen alle Lebewesen gesund und kraftvoll. Die Präsenz eines PVA Feldes kommt in der Natur willkürlich und unter tektonischen Aktivitäten vor.

Die neue Technology hat die Fähigkeit, ein PVA-Feld (Proton Vibration Alignment Field) zu erzeugen, das bei Aktivierung in seinen Eigenschaften vorgeschrieben wird und stabil bleibt. Dies ermöglicht natürlich vielseitige Anwendungen mit grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten. Nicht eine einzige negative Wirkung wurde jemals berichtet.

Während die meisten Wissenschaftler und Unternehmen auf der Ebene der NANO-Technologie arbeiten, arbeitet IPC auf der Ebene der PICO-Technologie, die viel effizienter, raffinierter, komplexer und 1000-mal kleiner als die NANO-Technologie ist.

Ein Atom besteht aus drei Hauptkomponenten – Protonen, Elektronen und Neutronen. Innerhalb des Atoms bewegen sich die Protonen und Elektronen nach dem Zufallsprinzip. Das PVA Feld (Proton Vibration Alignment Field), von IPC erfunden und "Euphoria Technology™ genannt, richtet die Vibration und Bewegung von Protonen und Elektronen von einer unkontrollierten Bewegung in eine ausgerichtete Bewegung. Es ist ein Wechsel von einem Zustand des Chaos in Harmonie.

Durch diese harmonisierende Ausrichtung wird die Struktur, die Effizienz und die Qualität des Atoms fundamental verbessert.

Wenn die Bewegungen der Protonen in den Atomen der Körperflüssigkeiten und Gewebezellen ausgerichtet sind, werden viele Abläufe wesentlich leichter und effizienter. Dies kann man bei dem langsamen und schwachen Blutfluss in der Mikroblutzirkulation (Kapillarsystem) sehr leicht nachweisen und beobachten. Die Anwendung verbessert die Mikroblutzirkulation drastisch, wie auch den Zustand der Haut, ohne den Blutdruck zu erhöhen. Das gesamte, organische „System Mensch“ kommt wieder in Balance und Gleichgewicht.

Es kann messbar effizient angewendet werden, so z.B. bei den fast überall vorhandenen, problematischen EMF (elektromagnetische Felder). Damit verbunden, wird auch das gesundheitsschädliche Problem der Mobiltelefone entschärft. Die Technologie hilft, Schmerzen zu lindern und den Schlaf zu verbessern, insbesondere wenn geopathische Felder oder Wasseradern der Grund sind. Die Enzymaktivitäten des Körpers werden beschleunigt und die Arzneimittelabsorption wird optimiert. Sogar bei technischen Geräten zeigen sich Effekte: Eine Erhöhung der Verbrennungseffizienz in allen Arten von Motoren ist tatsächlich feststellbar, was wiederum den Kraftstoffverbrauch reduziert, wie auch den Schadstoffausstoß - und dabei die PS Leistung des Motors und das Drehmoment erhöht. Sind die Schwingungen harmonisiert, heben sie sich nicht gegenseitig auf, bauen nicht aufeinander auf oder bilden Spitzen, alles gleitet ruhiger und effizienter.

Auch die Tier- und Pflanzenwelt gedeiht besser. Die Pflanzen sind kräftiger, bei Obst und Gemüse die Ernten besser. Die Pflanzen fühlen sich sehr wohl in diesem Feld. Sie sind weniger anfällig.

Die Verdoppelung der Haltbarkeit von Lebensmitteln wird erreicht, wie auch eine beschleunigte Abwasserregenerierung. Die Erhöhung der Nährwerte von Lebensmitteln, die Verbesserung der Wirksamkeit der Ernährung und der Nahrungsergänzungsmittel werden ebenfalls gehandhabt. Bild- und Video-Auflösung werden durch die Verbesserung der akustischen Eigenschaften von Audiogeräten bereichert, ebenso wie der Klang von Musikinstrumenten und vieles mehr. "







Quelle: Niki Vogt (www.schildverlag.de)