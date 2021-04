Erstes Gesundheitsamt kassiert Abmahnung von Beate Bahner - Infektionszahlen manipuliert?

Mit diesem neuen Vorgehen sorgt die bekannte Rechtsanwältin Beate Bahner erneut für Furore! Ist diese neue Strategie am Ende sogar der Hebel, um all die unsinnigen Gängelungen unserer Schüler an den Schulen zu beenden? Am Rande des Treffens der Anwälte für Aufklärung hat sich Tassilo Wik mit dem Kläger, Vater und Elternsprecher Valentin Ristevski und mit Beate Bahner zusammengesetzt.

Dieses Video kann Anleitung für andere Anwälte sein, tätig zu werden! Vielleicht kennst auch Du einen Anwalt, den dies interessieren könnte? Einen weiteren spannenden Ansatz präsentiert übrigens Ralf Ludwig. Dank unseres Generators können Eltern sogar ganz ohne Anwalt tätig werden. Hilf mit, diese Aktion Viral gehen zu lassen.

Quelle: Klagepaten