Antifa-Terror in Erfurt: Hat der Staat die Schläger bezahlt – COMPACT.Der Tag

Es ist zumindest ein kleiner Lichtblick. Auf dem weiter umkämpften Stahlwerk in Mariupol sind am Wochenende erstmals Zivilisten evakuiert worden. Die Ukraine und Russland sprachen von 80 beziehungsweise 100 Menschen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden sie in die Stadt Saporischschja gebracht, die sich unter ukrainischer Kontrolle befindet. Im Stahlwerk halten sich nach wie vor Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, sowie nicht genau bekannte Anzahle von Einwohnern auf. Russland hatte die Kämpfer in der vergangenen Woche aufgefordert, die Zivilisten nicht als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 2. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Friedensbewegung – Russen und Ukrainer gemeinsam gegen den Krieg

Terrorserie – Die Fakten über die Anschläge auf Thor Steinar

Montagsmüdigkeit – Freddy Ritschel hofft, dass bald wieder Sonntag ist

Das Letzte – Eier, Pfiffe, Buttersäure: Die Politik trifft ihr Volk