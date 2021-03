SKANDAL! Haft durch GEZ: Jetzt helfen!

In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. Der GEZ-Verweigerer Georg Thiel sitzt aktuell sogar in Erzwingungshaft – ein riesiger Skandal, über den nirgendwo von den Staatsmedien berichtet wird.

Wie ihr ihm helfen könnt und solltet, erfahrt ihr in diesem Video mit Olaf Kretschmann von Rundfunk-frei! Unbedingt teilen und verbreiten, damit der Mann möglichst schnell aus der Haft entlassen wird!!

Quelle: SchrangTV