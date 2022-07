Nachrichten AUF1 vom 8. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:



+ „Plötzlich und unerwartet“: Warum brechen jetzt Schüler beim Sport zusammen? + Dr. Hannes Strasser: „Die Ärzte müssen für die vierte Impfung selber haften“ + Großbritannien: Wurde Boris Johnson wegen seiner Asylstopp-Politik abgeschossen? + Die Bumerang-Sanktionen: So schadet sich Europa selbst im Kampf gegen Russland + Kurios: George Soros will jetzt angeblich in den USA die „Demokratie retten“ + Hedwig von Beverfoerde zu schwarz-grün: „Die Konservativen haben längst linke Positionen“ + Österreich: „Löwenmamas“ kämpfen gegen quälende Stäbchen-Tests für Schüler im Herbst + Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl - Überlhorn im Algäu

Kurzmeldungen:



+ Keine Sternchen: MFG verzichtet auf Gendern + Sieg des Widerstandes: Covid-Impfzwang in Österreich abgeschafft + Sinnlose Quälerei: Wiener Maskenzwang hat keine Grundlage + Mehr Windräder: Klima-Wahnsinn geht unbeirrt weiter + Dubiose Deals: Von der Leyens interessante SMS verschwunden

Quelle: AUF1