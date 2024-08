Im Gespräch: Jiawen Ruan: Eine chinesische Journalistin in Deutschland

Konfuzius sagt: „Der Edle strebt nach Harmonie, nicht nach Gleichheit“. Doch was wissen wir schon von diesem chinesischen Lehrmeister? Was wissen wir überhaupt von diesem riesigen Land, das eine tausendjährige Entwicklungsgeschichte in sich trägt und aktuell eine Modernisierung vorantreibt, die schlicht beeindruckt? Dirk Pohlmann befragt dazu Jiawen Ruan, gebürtige Chinesin, Journalistin und Redakteurin. Sie hat Antworten, die uns verblüffen sollten und zeigt im Gespräch u.a., was es wirklich mit dem allseits bekannten Sozialpunktesystem auf sich hat, welche Vor- und Nachteile eine Kombination aus Konfuzianismus und Kommunismus mit sich bringt und welches Demokratieverständnis China auf der internationalen Weltbühne präsentiert.

Inhaltsübersicht: 0:04:50 Demokratie in China? 0:11:03 Das Sozialkreditsystem 0:17:20 Cancel Culture 0:27:55 In Kooperation den Kuchen größer machen 0:37:33 Konfuzianismus und Kommunismus 0:48:34 Der Taiwan-Konflikt 0:57:16 Die Glaubwürdigkeit der kommunistischen Partei 1:02:54 Wenn China die Welt regieren würde Quelle: apolut