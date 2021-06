Zensur und Einschüchterung: Prof. Dr. Hockertz bekam vor ein paar Tagen Besuch von der Polizei!

Hausdurchsuchungen haben wir immer mit Verbrechen oder gravierenden Straftaten verbunden. Dass man jetzt in Deutschland wegen Kritik an der "Corona"-Impfkampagne so eingeschüchtert werden soll, ist nicht zu fassen! In diesem Interview, das Eva Herman mit dem Immunologen und Pharmakologen Prof. Stefan Hockertz führt, geht es um explosive Informationen rund um die „Corona-Krise“ bzw. ihrer Maßnahmen. Dem kritischen Wissenschaftler liegt vor allem auch das Schicksal unserer Kinder und Jugendlichen am Herzen. Wie können Eltern am besten mit der schweren Situation umgehen, um Schaden von jungen Menschen zu wenden?

Prof. Hockertz spricht außerdem über Verfehlungen und unverantwortliche Entscheidungen aus den politischen Reihen und bezeichnet die derzeitigen Impf-Maßnahmen als einen nie dagewesenen Menschenversuch. In seinem aktuellen Buch Generation Maske wendet sich Hockertz vor allem gegen Angst-und Panikmache aus Entscheidungsgremien. Er richtet den Fokus vielmehr auf die Stärkung und Stabiliserung von Seele und Körper.

Quelle: Rubob