Prof. Dr. Klaus Buchner: 5G-Mobilfunk - Gefahr für unsere Gesundheit

Prof. Dr. Klaus Buchner ist Mitglied des Europäischen Parlaments und referierte am 18.1.2020 in Kempten (Allgäu) über die Gesundheitsgefahren, die von Mobilfunkstrahlung ausgehen. Er gibt dazu auch praktische Tipps wie die Strahlenbelastung im Alltag verringert werden kann. Prof. Buchner zieht klare Parallelen zwischen Mobilfunk und dem Rauchen, wo es vor noch nicht all zu langer Zeit auch hieß, daß Rauchen gesundheitsförderlich wäre. Im speziellen geht er auf den neuen 5G Standart ein und auf die verheerende Wirkung auf Menschen, Pflanzen und Tieren.

Weiterhin weißt er auf, wie Wirtschaft und Politik in der Frage der Bewertung von Risiken der 5G Technologie, Hand in Hand gehen und beispielsweise ein Lobbyverein der Mobilfunkindustrie mietfrei im Bundesamt für Strahlenschutz sitzt. Einen ausführlicheren Bericht zum Vortrag gibt es hier.



Quelle: diagnose:funk – Umwelt- und Verbraucherorganisation