Friedensfest in Bautzen 2024

Eine Dokumentation vom Friedensfest in Bautzen 2024. Von nachmittags bis tief in den Abend hinein wurde gemeinsam diskutiert, getanzt, gelacht und gesungen, um eine wichtige Forderung in die Welt zu tragen: die Forderung nach Frieden. "Menschen weigert Euch, Feinde zu sein" war das Motto des Abends.

Inhalt: 00:00 Philipp Hartel und die Spaziersänger

00:47 Owe Schattauer: "Reisen tötet Vorurteile!"

02:37 Volkstanzgruppe

03:27 Ralf Heber: "Politiker mal über die Friedhöfe schicken."

03:47 Silke Volgmann: "Die Russen sind freundlich und offen."

04:13 Volkstanzgruppe

04:43 Oliver Schneemann: "Reist nach Weißrussland und Russland!"

05:44 Owe Schattauer: "Es wird versucht, Feindbilder zu kreieren."

06:44 Volkstanzgruppe

07:53 Oliver Schneemann: "Die Medien schaffen falsche Eindrücke."

08:43 Peter Beer: "Entscheidend ist, was uns verbindet!"

09:06 Besuch der Info- und Verkaufsstände

11:02 Jörg Förster: "Die Kriegstreiberei gegen Russland war abzusehen."

13:10 Besuch der Info- und Verkaufsstände

14:19 Oliver Stavenov und Friedenschor: "Der einfache Frieden"

15:10 Alex Quint und das soziale Experiment

20:47 Pfarrer Thomas Schädlich: "Glücklich sind diejenigen, die Frieden stiften."

22:12 Yann Song King: "Nena (nana)"

23:14 Andreas Thiel: "Was machen wir nun mit diesem Parlament?"

25:03 Yann Song King: "Karl der Kiffer"

25:40 Lutz Männel mit "Horst und Berta"

27:36 Yann Song King: "Frank, hör auf, du hast getrunken"

29:49 Abschiedslied: "Lasst uns Frieden schaffen"

Quelle: eingeSCHENKt.TV