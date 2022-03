COMPACT.Der Tag vom 2.3.2022

Kiew am siebenten Tag des Krieges. Die Hauptstadt der Ukraine ist im Belagerungszustand, die Straßen sind weitgehend leer. Doch großflächige Zerstörungen von Wohnhäusern – wie in vielen Berichten suggeriert – sind jedenfalls hier nicht zu erkennen. Die Kämpfe konzentrierten sich am Mittwoch vor allem auf den Süden und Nordosten. So meldet Russland die Eroberung von Cherson nahe der Halbinsel Krim. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 2. März.

Das sind einige unserer Themen: Zivilisten im Krieg – Das Leiden auf beiden Seiten der Front

Fasten für den Frieden? – Freddy Ritschel fürchtet: Der Gratismut gegen Putin kommt uns teuer zu stehen

Verhandlungen – Hat Russland ein neues Kriegsziel?

Impfstreik – Darum sagt Magdeburg Nein zur Spritze

Das Letzte – Wie viel Antifa steckt in Putin? Quelle: COMPACTTV