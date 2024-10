Interview mit Dr. Ingfried Hobert – Strategien für ein vitales Leben

„Wer heute nach wahrer, nachhaltiger Gesundheit strebt, der muss sein Augenmerk nach innen richten, auf sein eigenes Körperbewusstsein und die Intelligenz seiner Zellen.“ Wenn wir uns auf die inneren Welten einlassen und hier und jetzt präsent sind, können wir Wahrheit und Täuschung besser unterscheiden. Wir können durch gesunde Lebensführung Rahmenbedingungen schaffen, die ein Milieu bewirken, dass darüber entscheidet, ob eine Krankheit entstehen kann. Der altbekannte Satz, dass das Milieu über Gesundheit und Krankheit entscheidet, hat nach wie vor Gültigkeit. Dazu müssen wir bereit sein Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen.

Im heutigen Gespräch mit dem Ethno-Mediziner und Buchautor Dr. Ingfried Hobert tauchen wir ein in das traditionelle Heilwissen der Völker und Kulturen aus allen Zeiten und Kontinenten. Auf seinen Reisen um den Globus hat Dr. Ingfried Hobert das „traditionelle Heilwissen vieler Völker und Kulturen zusammengetragen und Wege gefunden, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten bestmöglich zu nutzen.

Jedes Symptom trägt eine Botschaft in sich, das uns darauf aufmerksam machen will, dass wir vom Weg abgekommen sind. Nicht vom Weg abzukommen, ist in Zeiten wie diesen besonders herausfordernd.

Quelle: apolut