COMPACT.Der Tag vom 11.2.2022

Der Streit um die Impfpflicht im Gesundheitswesen entwickelt sich offenbar immer mehr zu einer Frage des Prinzips. Am Freitag lehnte das Verfassungsgericht einen Eilantrag gegen das Vorhaben ab. Mit einer Begründung, die eher an Staatsräson und weniger an eine rechtliche Abwägung erinnerte. Vorher hatte der Landtag in Sachsen das Thema diskutiert und selbst die Regierung des umstrittenen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gerät mittlerweile unter Druck. Weshalb, das erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 11. Februar.

Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen: Gesundheitswesen – Sachsens Landesregierung spielt auf Zeit

Rolle rückwärts – Österreichs Politiker rücken von der Impfpflicht ab

Bundesverfassungsgericht – Nein zur Spritze ist Ja zur Spritze

Freie Sachsen – Jetzt reden die Unerwünschten

Autobahnblockaden – Freddy Ritschel über die Gier der letzten Generation Quelle: COMPACT TV