Was tun gegen die völkerrechtswidrigen Gesundheitsvorschriften IGV? (Vortrag von Dr. Beate Pfeil)

Die Juristin und WHO-Rechtsexpertin Dr. Beate Pfeil kommentiert die völkerrechtswidrigen Gesundheitsvorschriften IGV der WHO, erklärt über deren Folgen auf und stellt praktische Handlungsmöglichkeiten für jedermann dar, diese noch zu stoppen.

Für heute, den 17. Juni 2024, hat die Organisation United for Freedom, auf Deutsch, Vereint für die Freiheit, zu einer Pressekonferenz hier in den schönen Taunus eingeladen. Es gibt eine Fülle von Themen, über die heute gesprochen werden soll. Unter anderem spricht Frau Dr. Pfeil über die völkerrechtswidrig verabschiedeten Internationalen Gesundheitsvorschriften. Diese wurden ja bekanntlich vor gut 14 Tagen auf der WHO-Vollversammlung in Genf verabschiedet....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV