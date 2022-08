Interview mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi aus dem Dokumentarfilm “EMPTY”

Es gab nur wenige Ärzte und Virologen, die in der Corona-Krise den Mut hatten, eine andere Meinung zu äußern. Das bisher unveröffentlichte Interview aus dem Frühjahr 2020 zeigt einen emotional bewegten und erzürnten Sucharit Bhakdi. Er spricht das aus, was andere aus seiner Branche nur mit vorgehaltener Hand zu sagen wagten. Der Preis für die Ehrlichkeit ist Häme und Verleumdung. Aber was ist eine Wissenschaft, ohne ihre Kritiker?

Dieses Interview haben wir, Kai Stuht und Team, für den Dokumentarfilm “EMPTY” aufgenommen. Der Film ist ein hautnahes Zeitdokument, das den Wahnsinn des ersten Corona-Jahres in exklusiven Bildern zeigt. Die dazugehörigen bewegenden Interviews stellen wir Ihnen jetzt auch in voller Länge zur Verfügung. “EMPTY” können Sie jederzeit kostenlos als Stream ansehen oder für 9 EUR als Download kaufen. Stream: https://www.empty-film.eu/ganzer-film-fjeneismke/ Download: https://www.empty-film.eu/kongress/ Quelle: apolut / Kai Stuht