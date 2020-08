Dr. Bodo Schiffmann: Bußgeld für Impfverweigerer und Corona-Kritische Hilfsorganisationen

In diesem Video berichtet Dr. Bodo Schiffmann, Arzt in der Schwindelambulanz Sinsheim, über die offenkundige Einführung von Zwangsgeldern für Impfverweigerer, die Jens Spahn in einem Interview anspricht. Weiterhin geht er auf die aktuellen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts und damit verbundene widersprüchliche Angaben und Stellengesuche der Diagonie Michaelshoven ein, wo Mitarbeiter gesucht werden die Kinder von ihren Eltern trennen und gesondert in Carantaine stecken sollen.