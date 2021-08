Experte über die Machtergreifung in Afghanistan: „Definitiv gab es einen Deal“

Wie konnten die Taliban* so schnell an die Macht in Afghanistan gelangen? War die zahlenmäßig überlegene afghanische Armee nicht bereit, „für sich selbst zu kämpfen“, wie US-Präsident Biden erklärte. Oder gab es einen direkten Befehl des afghanischen Präsidenten Ghani? Beides sei richtig, meint der Sicherheitsexperte Fidelis Cloer im SNA-Interview.

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Sicherheitsberater Fidelis Cloer vertreibt seit fast 30 Jahren gepanzerte Fahrzeuge als Geschäftsführer des Unternehmens „ASC International F.E.Z.“. Eines der wichtigsten Absatzmärkte war und ist für ihn eines der gefährlichsten Länder der Welt - Afghanistan. Über 50 Mal bereiste er das von Konflikten und Kriegen zerrüttete Land am Hindukusch und verhandelte mit Ministern, Botschaftern und Generälen. Im Video-Interview liefert er einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der afghanischen Sicherheitspolitik. *Unter anderem von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Weißrussland) als Terrororganisation eingestuft, deren Tätigkeit in diesen Ländern verboten ist. Quelle: SNA News (Deutschland)