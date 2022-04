Panzerlieferungen: Provoziert die Ampel jetzt den Atomkrieg – COMPACT.Der Tag

Auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz hat am Dienstag die Ukraine-Konferenz der Verteidigungsminister mehr als 40 Ländern begonnen. Hier Bilder der Pressekonferenz des amerikanischen Ressortchefs Lloyd Austin. Dabei sagte er: Der Widerstand der Ukraine sei eine Inspiration für die freie Welt. Er und alle anwesenden glaubten, dass Kiew den Krieg gewinnen könne. Auf dem Treffen geht es vor allem um weitere Waffenlieferungen. Konkrete Ergebnisse gab es bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung noch nicht. Wir werden in unsere Ausgabe vom Mittwoch über das Treffen berichten. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag vom 26. April.

Das sind einige unserer Themen: Kriegsverbrechen – Wer sind die wahren Täter?

Waffenlieferungen – Deutsche Panzer für die Ostfront

Überleben – So überleben wir die Krise

Das Letzte – Moldawien: Provokation für den nächsten Krieg? Quelle: COMPACTTV