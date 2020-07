Start des Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss COVID-19 (ACU)

„Wir lassen uns nicht länger hinhalten. Wir Bürger haben die Kraft. Wir machen das!“, mit diesen Worten kündigte Heiko Schöning am 31. Mai 2020 in Stuttgart vor 5000 Demonstranten den Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU) an. Der Sprecherkreis des ACU - Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss - erläutert das warum und wie des ACU. Im Sprecherkreis befinden sich Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch, Dr. Bodo Schiffmann und Heiko Schöning.

Alle Bürger können Vorschläge für Sachverständige machen ([email protected]). Der Sprecherkreis des ACU (Schöning, Schiffmann, Haditsch) lädt die Sachverständigen zur öffentlichen Beweisaufnahme. Dies wird auf www.acu2020.org und Partnerkanälen wie Stiftungen sowie Medienplattformen online gestellt. Zugesagt für den ACU haben viele Sachverständige aus allen Lebensbereichen, beispielsweise: Prof. Sucharit Bhakdi (Medizin),



Prof. David Jungbluth (Recht),



Prof. Max Otte (Wirtschaft),



Hendrik Sodenkamp (Medien),



Rosa von der Beek (Soziales),



Dr. Rolf Karpenstein (Recht),



Dr. Claus Köhnlein (Medizin) und viele mehr. Corona hält seit Monaten die ganze Welt in Atem. Corona geht uns alle an. Viele der durch die Regierung erlassenen Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung von COVID-19 sind unverhältnismäßig und schädlich für die Bevölkerung. Da bislang kein unabhängiger Untersuchungsausschuss einberufen worden ist, wurde der Außerparlamentarische Corona Untersuchungsausschuss, kurz ACU, bereits am 31. Mai 2020 vor 5.000 Menschen in Stuttgart angekündigt. Ebenso wurde in der Ausgabe der auflagenstärksten Wochenzeitung „Demokratischer Widerstand´“ vom 20. Juni 2020 auf den ACU hingewiesen. Dieser Corona-Ausschuss steht für eine fundierte freie und breite Aufklärung für alle Bürger auf multimedialer Basis. Darüber hinaus wird auch international in mehreren Sprachen aufgeklärt, um eine möglichst breite Reichweite zu erlangen. Der ACU ist als generationsübergreifendes Mit-mach-Projekt gedacht, das von Bürgern für Bürger organisiert wird. Dies bedeutet, sowohl Menschen wie du und ich als auch Experten auf ihrem speziellen Fachgebiet können den ACU mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Beiträgen in Form von Vorträgen und Interviews unterstützen. Ganz ohne Unterstützung geht es leider nicht. Somit finanziert sich der ACU über Spendenmittel durch Einzel- oder regelmäßige Spenden. Auch Stiftungen, alte oder neugegründete, sind willkommen. Die inhaltliche Arbeit des Corona-Ausschuss ist unabhängig von den Unterstützungsleistungen. Details und Übersetzungen (Englisch, Französisch, Italienisch) auf: https://en.corona-ausschuss.de/ SPENDENKONTO:

IBAN: DE46 2005 0550 1238 5361 38

"ACU" - Dr. med. Walter Weber

Quelle: Ärzte für Aufklärung