Propaganda

Propaganda, das lernt man schon in der Schule, machen immer nur die anderen. Früher Nazis und Kommunisten, heute alle, die WIR, die „Guten“, gerade nicht mögen. Der Kreml, die AfD, Donald Trump. Ich zeige in diesem Video, dass Propaganda von ganz oben kommt, aus dem Herzen der Macht, und zwangsläufig zu Zensur führt. Es geht dabei auch um Edward Bernays und Jacques Ellul, vor allem aber um die offene, nicht ganz so offene und manchmal auch versteckte Propaganda der Regierung.

Quelle: Michael Meyen