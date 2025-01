Interview mit Lukas Kramer – Chaos in Ordnung verwandeln

Wir leben in einer Zeit, in der wir alles selber entscheiden können. Wir können uns verwirklichen, haben alle Möglichkeiten und dennoch fühlen sich viele Menschen permanent, als wäre ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Der Mensch braucht die Einbettung in etwas Größeres, eine Verwurzelung! Lukas Kramer ist Ingenieur, Unternehmer und Coach und hat in den Hochphasen des Corona sehr eng mit Gunnar Kaiser zusammengearbeitet. Themen wie Chaos und Ordnung, Standardsetzer, Gunnar Kaiser, Coaching und Handwerk sowie die philosophischen Fragen des Lebens bestimmen das Gespräch.

Denn unabhängig davo, wie aussichtslos die Lage mitten in einer Welt des Wahnsinns auch erscheint: „Wir sind nicht machtlos. Denn sobald wir unsere Fesseln erkennen, können wir uns von ihnen befreien und gemeinsam Neues erschaffen besser denn je!“ Mit diesen Gedanken an Menschen wie Gunnar Kaiser möchten wir hoffnungsvoll ins neue Jahr starten, immer im Kopf behaltend, das wir Menschen gestalten und verändern können. Quelle: apolut