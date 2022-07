Free Ballweg: Der Protest beginnt: COMPACT.Der Tag

Seit Mittwoch sitzt der Gründer von Querdenken 711, Michael Ballweg, in Untersuchungshaft. Die Behörden werfen ihm Untreue und Geldwäsche vor. Anhänger sprechen dagegen von einem Versuch, Kritik am Staat zu kriminalisieren. Unabhängige Beobachter sind zumindest konsterniert über das harte Vorgehen der Justiz. Am Donnerstag demonstrierten in Berlin rund 100 Menschen für eine Freilassung Ballwegs. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 1. Juli.

Das sind einige unserer Themen: Ballweg verhaftet – Das sagen die Berliner

Gender und Transhumanismus – Thüringens AfD-Chef Björn Höcke im Interview

Negtivauslese – Freddy Ritschel fragt: Was braucht man eigentlich, um Berlin zu regieren?

Das Letzte – Abtreibungsurteil in der USA: Konservativer Gegenangriff oder letztes Gefecht? Quelle: COMPACTTV