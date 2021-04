Tim Kellner: MEIN SIEG über den „VOLKSVERPETZER“!

„Der „Volksverpetzer“ ist ein deutsches Weblog, das sich der Entlarvung von Falschmeldungen widmet und über die Hintergründe politischer und populistischer Narrative aufklären will“ so Wikipedia. Das Team setzt sich gegen „Faschismus, Hass, Hetze, Diskriminierung, Fake News & Lügen“ ein! Leider kommt es aber auch mal vor, dass der „Volksverpetzer“ selbst Lügen, Unwahrheiten und Fake-News verbreitet. So wie in meinem Fall! Dies schreibt der renommierte Blogger und Youtuber Tim Kellner.

Weiter schreibt Tim Kellner: "Aber das lässt der Papa natürlich nicht durchgehen.

Lehnt Euch zurück… Tim K.

