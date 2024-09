„Schöpferkraft“ Abschluss-Bouquet mit Bekki, Tanzteam und Ivo Sasek

„Wir sind Schöpfer – und Geschöpfe zugleich, Tänzer auf dem unvorhersehbaren Parkett des Lebens, Schauspieler der Rolle, die wir uns selber wählen.“ Wow! Was für eine Botschaft. In einem poetischen Tanzspiel bringt Bekki den Tag mit der Wirklichkeit in Einklang. Der immer wiederkehrende Vorwurf: „Ihr bringt viele Probleme, aber keine Lösungen“, wurde heute ein für alle Mal widerlegt!

[Ruth Schneider] Wir wollen mit einem Tanz abschließen und in diesem Lied – oder ich sage mal, es ist ein poetisches Tanzprojekt. Und dort hat die Bekki wunderbar zusammengefasst, was wir heute gehört haben. Sie hat nämlich gesagt: „Wir sind Tänzer auf einem unvorhergesehenen Parkett des Lebens und Schauspieler der Rolle, die wir uns selber wählen.“ Und so, würde ich auch sagen, schließt sich wieder dieser Kreis, wie Ivo diesen Tag auch begonnen hat. Wir sind Schauspieler in einem Welten-Schicksal. Wir sind da drin, aber wir können uns die Rolle wählen. Und in dem Sinne möchte ich euch einfach noch ein bisschen Seelenkost mitgeben mit diesem Tanz, den wir jetzt heute einfach nochmals genießen dürfen. Und in diesem Welten-Schicksal sind wir sowas von dankbar, dass eine Schöpferkraft in uns drin das vollbringt. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV