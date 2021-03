Pseudowissenschaft: Ohne Virusnachweis in die Tyrannei? – Interview mit Dr. Andrew Kaufman im Februar 2021

Warum konnten 100.000 € Belohnung für einen seriösen Coronavirus-Beweis bis jetzt nicht abgeholt werden? Der namhafte Naturheilkundler, Psychiater und Arzt Dr. med. Andrew Kaufmann (USA) beklagt in seinem Interview bei Kla.TV pseudowissenschaftliche Betrügereien. Ausdrücklich warnt er vor den Einschränkungen der Freiheitsrechte, die diesem „fremdartigen toxischen Zellkulturen-Experiment“ auf den Fuß folgten. Fördern auch Sie unbedingt den sachlichen Dialog über dieses wichtige Thema in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis.

Dr. med. Andrew Kaufman ist Berater für Naturheilkunde, Erfinder, Redner, forensischer Psychiater und Sachverständiger. Er hat seine psychiatrische Ausbildung an der Duke-Universitätsklinik abgeschlossen, nachdem er an der Medizinischen Universität von South Carolina promovierte. Zusätzlich hat er einen Bachelor-of-Science-Abschluss für Molekularbiologie vom Massachusetts Institute of Technology.



Er hat selbst Forschungen durchgeführt und veröffentlicht, Vorlesungen gehalten, war Supervisor und Mentor von Medizinstudenten, Assistenzärzten und Kollegen in allen psychiatrischen Fachbereichen. Er ist als Sachverständiger bei Amts-, Landes- und Bundesgerichten qualifiziert. Dr. Andrew Kaufman belegte Führungspositionen in der akademischen Medizin und in Unternehmen. Er hat ein Start-Up-Unternehmen [Unternehmen zur Existenzgründung] geleitet, das ein medizinisches Gerät entwickelte, welches er erfunden und patentiert hat....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV