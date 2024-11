Im Gespräch: Paul Cullen: Manipuliert und indoktriniert – Was wir aus der Corona-"Pandemie" lernen können

In diesem spannenden Gespräch taucht Alexander Kühn tief in die Analysen und Erfahrungen von Prof. Dr. med. Paul Cullen ein. Als ärztlicher Laborleiter, Facharzt für Laboratoriumsmedizin, Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzqualifikation in Infektiologie sowie klinischer Chemiker, hat er bereits zu Beginn der Corona-Pandemie eigene, unabhängige Schlüsse gezogen. Statt blind dem vorherrschenden Narrativ zu folgen, stellte er die wichtigen Fragen, die viele damals gemieden haben.

Seine Besonnenheit und wissenschaftlich fundierten Einschätzungen, die er Ende 2020 in Artikeln und E-Mails zusammenfasste, haben sich im Rückblick als bemerkenswert richtig erwiesen. Doch nicht nur das: Prof. Dr. Cullen spricht offen über die politischen und militärischen Hintergründe, die im Laufe der Pandemie immer deutlicher wurden – und die Frage, inwieweit diese wirklich im Sinne der Bevölkerung gehandelt haben. Geheime Dokumente, wie die freigeklagten RKI-Files oder die bisher wenig diskutierten Kanzleramtsprotokolle, werfen ein alarmierendes Licht auf die tatsächlichen Entscheidungsprozesse. Während viele Kritiker damals belächelt oder gar zum Schweigen gebracht wurden, geben heute wissenschaftliche Daten und offizielle Publikationen Prof. Dr. Cullens kritischer Perspektive recht. Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist der erschütternde Zustand der medizinischen Kollegenschaft. Fast 99 Prozent der Ärzte, so Cullen, haben die Maßnahmen mitgetragen – oft wider besseres Wissen. Doch er sieht in der Pandemie auch eine Chance: Das System hat seine Maske fallen lassen, und wir können endlich klar erkennen, wie Mechanismen der Manipulation und Indoktrination funktionieren. Dieses Muster, sagt Prof. Dr. Cullen, findet sich nicht nur bei Corona. Es lässt sich ebenso auf die aktuelle Klimadiskussion anwenden. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, Umweltschutz und Klimahysterie klar zu unterscheiden und uns nicht durch politische Agenden oder den Zertifikathandel täuschen zu lassen. Für selbstdenkende Menschen bietet diese Krise eine essenzielle Lehre: Manipulation und Beeinflussung durch Medien und Institutionen sind real. Das Wissen darum ist vielleicht der wichtigste Gewinn dieser Zeit – ein Weckruf für eine kritischere und eigenständig denkende Gesellschaft. Tauchen Sie mit uns ein in ein inspirierendes Gespräch, das nicht nur aufklärt, sondern auch zum Nachdenken anregt – über die Vergangenheit, die Gegenwart und unsere Verantwortung für die Zukunft. Prof. Dr. med. Cullen war ein fantastischer Gesprächspartner! Schalten Sie ein und bilden Sie sich eine eigene Meinung! Quelle: apolut