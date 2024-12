Basta Berlin (253) – Kalaschnikows

Der Krieg um die Deutungshoheit tobt auf allen Ebenen: Ob bei Corona, der Ukraine oder in Syrien. Dabei verliert der „Werte-Westen“ stetig an Boden, denn seine Munition besteht aus Lügen und Halbwahrheiten. Doch unsere verbalen Kalaschnikows sind geladen. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, begeben sich heute unter anderem nach Washington, Bergamo und Damaskus. Wir berichten über die großen Blamagen des „Werte-Westens“ und über Medien am finanziellen Tropf der Politik. Es geht um Leben und Tod. Und um ganz große Inszenierungen…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:23 Tödiche Fakten



00:33:06 Der berühmte „Mittelteil“



00:43:15 Gotteskrieger in Damaskus



01:02:08 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin