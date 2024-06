Reiner Füllmich – in der Mühle dunkler Strippenzieher?

Verschiedene Medientreibende zeichnen ein ganz anderes Bild von dem Fall Reiner Füllmich als gängige Medien und werfen ein interessantes Licht auf mögliche Strippenzieher im Hintergrund. Dr. Reiner Füllmich ist deutscher Rechtsanwalt mit Zulassung in Deutschland und in den USA. Aufgrund einer angeblichen Veruntreuung von größeren Geldsummen im Zusammenhang der Aufdeckungsplattform Corona-Ausschuss geriet er in die Schlagzeilen der Medien und – unter dubiosen Umständen – auch in Untersuchungshaft.

Inzwischen haben verschiedene Medientreibende ein ganz anderes Bild von dem Fall gezeichnet, das auch ein interessantes Licht auf mögliche Strippenzieher im Hintergrund wirft. Als Gegenstimme zur offiziellen Darstellung sendet Kla.TV nachfolgend einen Zusammenschnitt...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV