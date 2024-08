Ralf Ludwig an der Demo Berlin: Die politische End-Entscheidung muss beim Volk liegen!

Die politische End-Entscheidung MUSS beim Volk liegen, erklärt Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Es ist das Recht des Volkes, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Alles andere ist Schein-Demokratie.

Es ist ganz schön schwer auf so einer offenen Bühne, weil man guckt entweder in die Richtung und dann haben die nur den Rücken von einem oder man guckt in die Richtung. Gut, da sind jetzt nur die Teilnehmer dieser Versammlung. Ich freue mich erst mal, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank. Hallo Berlin. Hallo ihr alle aus allen Teilen Deutschlands. Ich habe den Auftrag gekriegt, ein paar Worte zum Thema Aufklärung zu sagen oder Aufarbeitung zu sagen. Warum soll ich über Aufarbeitung reden?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV