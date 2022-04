Wahlbetrug in Frankreich?: COMPACT.Der Tag

In dieser Kleinstadt lebten einst rund 2.300 Menschen. Nun ist der Ort vollständig zerstört. Von der ukrainischen Armee – so behauptet es jedenfalls der Pressedienst der Volksrepublik Lugansk. Ukrainische Medien haben der Darstellung bislang nicht direkt widersprochen, berichteten aber von schweren Kämpfen um den Ort. Die Stadt soll sich mittlerweile vollständig unter Kontrolle von Lugansk befinden. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 25. April.

Das sind einige unserer Themen: Ukraine-Krieg – USA wollen Kiew NATO-fähig machen

Tschechien – Neuer Aufmarschplatz für Washingtons Soldaten?

Bunker-Pläne – Freddy Ritschel fragt sich, ob die Grünen unbedingt Krieg wollen

Das Letzte – Wahlen in Frankreich: Wer hat wirklich gewonnen? Quelle: COMPACTTV