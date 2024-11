Grüne jubeln: Biden will Weltkrieg

Was für ein perverses Schauspiel. Biden gibt der Ukraine grünes Licht für die totale Eskalation und die Grünen in Deutschland freut es auf ihrem Parteitag ungemein. Nicht selten haben auch wir prognostiziert, dass ein dritter Weltkrieg unmittelbar bevor steht – nun, diese Entwicklung könnte mit etwas Pech alles ins Chaos stürzen, noch bevor ein Donald Trump intervenieren dürfte. Was ist zum aktuellen Zeitpunkt bekannt? Und wie fallen die Reaktionen in Moskau oder Berlin aus? Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben die Antworten

Quelle: COMPACT-TV