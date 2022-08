Nahrungs-Reset: Wer JETZT schläft, hat verspielt!

Bereits am 28. Juli 2020, also fast zwei Jahre bevor die Gesundheitsbehörden weltweit vor einer Lebensmittelkrise warnten, veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen Bericht, in dem sie nicht nur genau diese Krise vorhersagte, sondern auch Lösungen vorschlug. Der Rockefeller-Bericht kam zu dem Schluss, dass die Krise nur durch eine totale Umgestaltung des gesamten Lebensmittelsystems und der damit verbundenen Versorgungskette bewältigt werden könne. Mit anderen Worten: ein Nahrungs-Reset sei fällig. Das lässt aufhorchen.

Mit anderen Worten: Ein Nahrungs-Reset sei fällig. Das lässt aufhorchen. Denn das Weltwirtschaftsforum (WEF) hatte nur wenige Wochen zuvor seine Vision für den „Great Reset“ vorgestellt. Das ist die Architektur einer Neuen Weltordnung im Sinne der verbrecherischen Finanzoligarchie. Der Rockefeller-Ernährungsbericht gibt sich vorgeblich besorgt um das Wohl der Menschen. Doch trotz Betonung gesunder, nahrhafter Lebensmittel kommen in dem Bericht die Worte „biologisch“ und „natürlich“ nicht vor, wohl aber „alternative Proteine“. Es handelt sich folglich um eine „neue“, d.h. künstliche Ernährung, die sich in diesem Fall auf Proteine bezieht, die von Käfern und Insekten stammen – ein weiteres Konzept, das vom WEF gefördert wird. – Guten Appetit! – Doch nicht nur das: Bei genauerer Betrachtung ebnet der Nahrungs-Reset dem digitalen Finanzkomplex den Weg zur uneingeschränkten Herrschaft über die gesamte Menschheit.

Denn in den letzten zwei Jahren haben sich die Rockefeller Foundation und Organisationen, die von der Bill & Melinda Gates Stiftung gefördert werden wie ID2020, und das WEF intensiv für die Einführung digitaler „Impfpässe“ eingesetzt. Sein täglich Brot kriegt nach deren Agenda nur, wer genau macht, was das System fordert, z.B. wer seinen digitalen Impfpass immer schön auf Vordermann hält. - Daher JETZT aufgepasst: Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, ob hier ein Angriff auf die Demokratie und die vom Volk ausgehende Staatsgewalt vorliegt. Denn dann gälte es, die kleinsten Ansätze zum Nahrungs-Reset und zur digitalen Impfpass-Diktatur aufzuspüren und, z.B. in Deutschland gemäß Grundgesetz Artikel 20, entsprechend Widerstand zu leisten. Die Deutschen haben schon mal gezeigt, dass sie das können Weitersagen!

Links: Reset des täglichen Brotes : https://childrenshealthdefense.org/defender/bericht-der-rockefeller-stiftung-reset-the-table-sagte-covid-bedingte-nahrungsmittelkrise-voraus-2-jahre-bevor-sie-eintrat/?lang=de Quelle: Kla.TV