Inelia Benz: "Das steht an im Jahr 2020"

In diesem neuen Update der Übersetzungen einiger ausgewählter Videobotschaften von Inelia Benz blickt sie auf das aktuelle und das vergangene Jahr: "Warum bist Du hier? Dies ist mein Blick auf das, was das Jahr 2020 für uns bereithält. Ich schaue auch auf 2019 zurück und enthülle sehr detailliert den Grund, warum Du in dieser Zeit ein menschliches Leben führst."

In dieser Nachricht, die sie bereits im Januar 2020 veröffentlicht hatte, sagt sie konkret: "Letztes Jahr 2019 war das Jahr, in dem du hierher gekommen bist, um das neue Paradigma zu verkörpern. Das war es, das ist es, was nachdem du geboren wurdest, nachdem du aufgewacht bist und dich selbst weitergebildet hast, passiert."



Sie beschreibt das "neue Paradigma" nicht als ein internes oder externes Ereignis. Dies sei nichts, was einfach mit den Menschen geschieht. Sie beschreibt es eher wie einen Aufruf: "Kreiere die Realität, die du erleben willst. Sei die Realität, die du erleben willst!"





Inelia: "Das sind also die Themen und nun rate, was für 2020 ansteht! Wir bewegen uns nach Außen in die Welt und wir tun es mit anderen, ok? Denn 2020 geht es um Menschen. Du bist hier als ein menschliches Wesen, und dein ganzes Leben dreht sich um Menschen, und jede Sekunde deines Lebens, ob du wach bist oder schläfst, wird von anderen Menschen beeinflusst."







In ihrer letzten Videobotschaft, die das ExtremNews Team übersetzt hatte, spricht sie von dem "Split", einer Art Spaltung im menschlichen Kollektiv, wonach wir uns im Jahr 2020 spalten werden in diejenigen, die eine hochfrequente Realität auf dem Planeten schaffen wollen und in diejenigen, die dies nicht wollen, und stattdessen mit Kriegen, Angst, Opferrollen, Aggression und ähnlichen Dingen weitermachen wollen.







Sie beschreibt den Vogang so: Der "Split" bedeutet, dass du dich selbst trennst und entscheidest, was du tun wirst. Wirst du diese Hochfrequenz-Erfahrung sein? Oder wirst du die Erfahrung der niedrigen Frequenz sein? Was davon wirst du von Augenblick zu Augenblick in deinem täglichen Leben sein?"





"2020 geht es um die Leute, es geht um Verbindungen, es geht darum, in die Welt hinauszugehen und sich auf einem hohen Frequenzniveau zu verbinden.", sagt sie außerdem mit Blick auf das aktuelle Jahr und fährt fort: "2020 geht es also darum, rauszugehen und das zu tun, und wenn es keine Gruppen gibt, dann gründe eine, ok? Warte nicht darauf, dass sie zu dir kommt. Erschaffe sie, gehe nach draußen, mache dich sichtbar. Erlaube anderen, Dein Wahres Selbst zu sehen und sich darauf einzuschwingen.







Wenn du das hier hörst, ist es ein Aufruf, ein Erwachsener auf diesem Planeten zu werden, ein Erwachsener, der nicht reaktiv, sondern verantwortlich ist. Ein Erwachsener, der sich ständig auf einem hohen Frequenzniveau weiß und auf diesem Niveau bleiben will, und jemand, der hinausgehen wird und die Werkzeuge benutzt, die er im Leben gefunden hat und die ihm geholfen haben, seine Schwingungsfrequenz, zu erhöhen! Und erlaube anderen, sich darauf einzuschwingen."





Was Inelia sonst noch alles über 2020 berichtet, erfährst Du in diesem Video: https://youtu.be/j8kMBYrekGA









Hier ist das legendäre Interview von Bill Ryan (Project Avalon) mit ihr auf deutsch:



Das englische Originalvideo ist hier verlinkt: https://www.youtube.com/watch?v=YGh1yOPchPM



Vielen Dank auch an Tanja Voigt für die gute Zusammenarbeit hinter den Kulissen!

