Home Office: "Das Virus ist mutiert"

Die Mutation eines Virus eignet sich besonders gut für emotionale Angst-Schlagzeilen. Doch streben Viren durch Mutation stets an, zwar infektionöser zu werden, aber gleichzeitig auch harmloser für ihren Wirt. Denn diesen zu töten liegt nicht im evolutionären Interesse eines Virus. Genau so erleben wir es mit so ziemlich jedem existierenden Virus. Außerdem sprechen wir mit den Mitorganisatoren Axel Kohfeldt und Nils Wehner von Bewegung Leipzig.

Quelle: NuoViso.TV